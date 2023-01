Tom Hanks drie keer genomineerd voor slechtste filmprestaties van het jaar

Blonde maakt dit jaar de meeste kans tijdens de uitreiking van The Golden Raspberry Awards, beter bekend als de Razzies, de prijzen voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar. De film over het leven van Marilyn Monroe is acht keer genomineerd en maakt onder meer kans in de categorie slechtste film. Tweevoudig Oscar-winnaar Tom Hanks kreeg drie nominaties voor zijn rollen in Pinocchio en Elvis.