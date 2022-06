Tom Hanks: heteromannen moeten homorollen aan lhbti-acteurs overlaten

Hoewel Tom Hanks zijn eerste Oscar won de film Philadelphia (1993), waarin hij in een homoseksuele man speelde die besmet was HIV, vindt de 65-jarige acteur dat dat nu niet meer zou kunnen. Dit meldt The New York Times Magazine .

,,Tegenwoordig zou je geen heteroman meer voor zo’n rol moeten casten. De boodschap van Philadelphia was ‘wees niet bang’. Een van de redenen waarom mensen niet bang waren voor die film is omdat ik een homo speelde", zegt Hanks over zijn status als beroemde heteroseksuele acteur. “Maar dat punt zijn we nu voorbij, mensen zouden het nu niet meer accepteren als er geen homoseksuele man voor deze rol geselecteerd wordt. Omdat het niet authentiek is,” aldus Hanks.

De acteur is dezelfde mening toegedaan over zijn rol in Forrest Gump. In die film speelde hij een man met een beperking. Die rol zou hij nu ook niet meer aannemen. Hij verdedigde in het interview mensen die opkomen voor lhbti-acteurs en acteurs met een handicap, die zich hard maken voor meer representatie en authenticiteit. ,,Het is geen misdaad en het is geen gezeur", aldus Hanks, ,,om meer te verwachten van een film.”

Op sociale media regende het reacties. ,,Hoewel hij met zijn tijd meegaat moet zijn aandeel van bijna 30 jaar geleden niet vergeten worden,” schrijft een fan, die opmerkt hoeveel de film heeft betekent voor mensen die leven met HIV. Een ander zegt: ,,Tom Hanks is echt iemand die blijft leren en wíl blijven leren. Hij kan ook zeggen: de meest geschikte acteur moet een rol krijgen. Maar in plaats daarvan is hij zich er bewust van dat authenticiteit en representatie nu juist enorm belangrijk is. Dat geeft wel aan hoe maatschappelijk betrokken hij is.”