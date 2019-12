Tom Hanks krijgt Griekse nationaliteit aangeboden

,,Tom Hanks is een persoon die echte interesse toonde in het lijden van mensen tijdens de branden in Mati, en vroeg ook aandacht voor deze kwestie in de media," liet de Griekse minister van Binnenlandse Zaken weten. Hij refereert daarbij naar de branden in de regio van Attica afgelopen juli. Ook vond de minister dat Hanks een goed vertegenwoordiger is van Griekenland, omdat hij vaak naar het land reist en zelfs huizen heeft in Antiparos.



Hanks vrouw, Wilson, heeft zelf een Griekse moeder en werd Grieks-Orthodox opgevoed. Hanks en Wilson hebben meerdere films geproduceerd in Griekenland, waaronder My Big Fat Greek Wedding en Mamma Mia!.



Om echt de Griekse nationaliteit te krijgen moeten Hanks en zijn familie binnen een jaar een eed afleggen bij de minister.