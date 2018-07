'Tom Hardy en vrouw verwachten tweede kindje'

De 40-jarige Tom en de 36-jarige Charlotte hebben samen al een tweejarig zoontje. Hardy heeft ook al zoontje Louis (10) uit een vorige relatie.



Hardy en Riley ontmoetten elkaar in 2009 op de set van Wuthering Heights. Het stel, dat ook samen te zien is in de serie Peaky Blinders, trouwde vervolgens in 2014.



Tom, bekend van rollen in kaskrakers als Batman, Inception en The Revenant, laat bijna nooit iets los over zijn privéleven. Wel gaf de acteur eerder toe dat hij tegenwoordig meer moeite heeft met zijn kinderen optillen. Hij ervaart pijntjes sinds hij veel aankwam voor zijn rol als Bane in The Dark Knight Rises en voor zijn rol als MMA-vechter Tommy Conlon in Warrior.