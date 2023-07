Tom Jones (83) is onverwoestbaar op North Sea Jazz

Het is zaterdag rond half 1 ‘s nachts als de grootste zaal van North Sea Jazz, de Nile, met een collectief gelukzalig gevoel leegstroomt. Met de zegen van Tom Jones, die soms net een voorganger leek, en zijn gehoor zojuist als slotstuk heeft getrakteerd op een rockende versie van Chuck Berry’s Johnny B Goode. Er zit een prachtige symboliek achter, die de inmiddels 83-jarige Jones zelf heeft toegelicht.

Voordat hij het slotnummer inzet, vertelt hij over optredens in de steentijd in Las Vegas, waarbij hij collega’s tegenkwam als Elvis Presley. ,,Het was destijds de gewoonte om na je eigen show bij collega’s te gaan kijken en Elvis vroeg me of ik meeging naar Chuck Berry. Natuurlijk ging ik mee. Elvis wees naar hem op het podium en zei: daar staat de echte koning van de rock ‘n roll.”

Onaangetaste stem

Dat Jones dit uit eigen ervaring kan vertellen, zegt alles. Hij is 83, je zou zijn bewegingen als stram omschrijven als hij twintig jaar jonger was. Maar de Brit, gekleed in een zwarte broek en een blauw overhemd dat tot bovenaan is dichtgeknoopt, doet het nog uitstekend. Zijn stem is onaangetast, hij heeft de adem en de conditie om het vijf kwartier vol te houden. Delilah, What’s new pussycat, It’s not unusual en natuurlijk Sex Bomb worden stuk voor stuk afgevuurd op het festivalpubliek in de Nile. En dan speelt hij nog niet eens al zijn hits.

Tom Jones heeft de zaal al ingepakt vanaf het begin. Met zelfspot trapt hij af met I’m growing old. Mooi gezongen, vanaf een kruk die hij daarna nog maar incidenteel gebruikt. Een half uur later: I won’t crumble with you if you fall, Jones zingt het gedragen alsof hij in een kerk staat.

Dissonanten zijn er nauwelijks, of het moet de erg hoekige versie van You can leave your hat on zijn, dat het spannende, funky randje mist en een platte rocksong wordt. Dat de band wel degelijk weet hoe funky te klinken, blijkt even later wel bij Kiss, de cover van Prince. En dan moet Chuck Berry nog komen. Tom Jones is in Rotterdam onverwoestbaar.

Volledig scherm NN North Sea Jazz Festival 2023 Rotterdam Ahoy. Zaterdag 8 juli. Tom Jones © Marcel Wagenaar

