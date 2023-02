Tom Sizemore zal niet ontwaken uit coma: ‘Er is geen hoop meer’

tweede veroordeling Filmprodu­cent Weinstein (70) ‘voor rest van zijn leven’ in de cel: ‘Doe dit alsje­blieft niet’

De bekende voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (70) is tot 16 jaar cel veroordeeld voor verkrachting van een vrouw in Beverly Hills. Weinstein reageerde verbijsterd en smeekte om vrijspraak. ,,Veroordeel me alsjeblieft niet tot levenslang in de gevangenis, ik verdien dit niet.”