Top 40: Vluchtstrook is tot nu toe grootste Nederlandstalige hit van 2022

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 4 juni. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 9 zittenblijvers, 14 zakkers en 15 stijgers. Beluister hier de Top 40 Weekoverzicht podcast.

38 (--) POTION- Calvin Harris, Dua Lipa & Young Thug

Calvin Harris is bezig aan een nieuw album: Funk Wav Bounces Volume 2. Daarmee komt er een vervolg op het album dat de Brit vijf jaar geleden uitbracht. Op dat album ontbrak toen een samenwerking met Dua Lipa, maar dat volgde in 2018 met One Kiss. Die track zette een ongeëvenaard record neer met 16 weken op nummer 1. Nog steeds staat One Kiss bij de 30 grootste hits die ooit in de Top 40 hebben gestaan.



Op Potion hebben Calvin en Dua ook de hulp ingeschakeld van Young Thug. Het drietal is deze week nieuw op nummer 38.

18 (14) VANAVOND (UIT M’N BOL)- Kris Kross Amsterdam, Donnie en Tino Martin

2022 kan wel eens een heel mooi jaar worden voor Kris Kross Amsterdam. Met Vluchtstrook hebben ze, tot nu toe, de grootste Nederlandstalige hit van het jaar in handen en ook Vanavond (Uit M’n Bol) staat al bij de beste 10 van dit jaar. De Top 40 telt inmiddels meer dan 1500 Nederlandse acts en in die rij namen is Kris Kross Amsterdam nu de 25e geworden die 200 weken in de Top 40 heeft gestaan. Vanavond (Uit M’n Bol) schuifelt wel langzaam naar beneden en komt deze week, met 4 plaatsen verlies, op nummer 18.

7 ( 3) DE DIEPTE- S10

Na twee weken in de lijst is de winnaar van het Eurovisie Songfestival van 2022, Kalush Orchestra, deze week buiten de Top 40 gevallen. Sam Ryder, de nummer twee van het Eurovisie Songfestival, klimt twee plaatsen naar nummer 27. Nederlands trots, S10, ziet De Diepte deze week 4 plaatsen zakken naar nummer 7. Toch staat haar succes nu in een mooi ander rijtje, want De Diepte hoort vanaf nu bij de drie grootste Eurovisie Songfestival-hits ooit op de Top 40. Iedere week worden punten toegekend aan de hits; één punt voor nummer 40 en zo oplopend naar 40 punten voor de nummer 1. Alleen Euphoria van Loreen en Arcade van Duncan Laurence wisten in de lijst meer punten te scoren.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Ferrari van James Hype en Miggy Dela Rosa klimt twee plaatsen naar nummer 3. Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran staat een plekje hoger en staat voor de vierde keer op nummer 2.



Harry Styles heeft met Late Night Talking deze week de hoogste nieuwe op nummer 20 en ook nog eens de grootste hit van ons land. As It Was staat namelijk voor de zevende week op de eerste plek van de Top 40.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

