Topje van Miley Cyrus begeeft het tijdens concert: ‘Nu kijkt iedereen naar mij’

Toen de 29-jarige zangeres haar hit Party in the U.S.A. begon te zingen, liep het plots mis. Haar bovenstukje kwam al na enkele zinnen los, waardoor Miley bijna met haar blote borsten op het podium stond. Gelukkig had de zangeres door dat er iets aan de hand was met het kledingstuk. Ze kon dus nog net op tijd haar borsten bedekken en zich omdraaien van het publiek.

Lees ook Bijna 2 miljoen kijkers voor oudejaarsconference Peter Pannekoek

De zangeres bleef aanvankelijk gewoon verder zingen, maar enkele momenten later verdween ze alsnog van het podium. Haar achtergrondzangeressen namen het vervolgens heel even van haar over. Na een tiental seconden verscheen Cyrus echter opnieuw op de planken. Achter de schermen had ze snel een rode blazer aangetrokken. Nadien was ze klaar om de draad weer op te pikken alsof er niets gebeurd was.

Miley zelf kon gelukkig wel lachen om haar wardrobe malfunction. Ze gebruikte de lyrics van haar song zelfs in haar voordeel. Ze benadrukte bijvoorbeeld de zin ,,Everybody’s definitely looking at me now” ofwel ‘nu kijkt zeker iedereen naar mij’. Vervolgens maakte ze zelfs nog een grapje over het hele gebeuren. ,,Ik heb nog altijd meer kleren aan dan ik ooit heb gedragen op een podium.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: