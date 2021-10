Topless Freek Vonk kust vlam bij waterval en Gordon regelt privéjet voor hond

AD Media podcast ‘De Dansmara­thon was een psychische aanslag, zowel voor de kijker als voor de dansers!’

17 oktober De Dansmarathon: Is het een mislukking of juist een terugkerend fenomeen? Daar zijn de meningen over verdeeld. In het begin werd er vrijwel niet naar gekeken en op het einde zaterdagavond stemden er ruim 1 miljoen mensen (ramptoeristen?) af op SBS 6. Conclusie van het panel: ‘Vijftig uur Dansmarathon was sowieso een psychische aanslag, zowel voor de kijker als voor de dansers.’