Topmodel Gigi Hadid door het stof na Vogue-cover met 'zwart' gezicht

,,De bezwaren die zijn gemaakt zijn gegrond'', schrijft Gigi. ,,Ik wil dat jullie weten dat dit allemaal anders was geweest als ik meer controle had gehad over de situatie. Ik wil mijn excuses aanbieden, want het is nooit mijn bedoeling om zulke zorgen te bagatelliseren of om kansen van andere mensen af te pakken.''



Het model, dat sinds kort weer samen is met voormalig One Direction-zanger Zayn Malik, hoopt dat andere tijdschriften leren van dit incident. ,,Er zijn serieuze problemen met representatie in de modewereld'', aldus Gigi. ,,Het is onze verantwoordelijkheid die te erkennen en erover te praten om toe te werken naar een meer diverse mode-industrie.''