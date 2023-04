Topmodel Romee Strijd functioneert amper door zware hoofdpijn

Topmodel en ondernemer Romee Strijd (27) heeft last van hoofdpijn die de laatste week zo ernstig is geworden dat ze niet meer normaal kan functioneren. De Zoetermeerse doet het noodgedwongen rustig aan, terwijl onduidelijk is wat haar mankeert.

Romee Strijd, een van de succesvolste modellen en influencers van Nederland, is sinds een week of drie niet meer actief op Instagram. Ze is dit jaar ook niet aanwezig op het Amerikaanse festival Coachella, waar bijna elke denkbare online beroemdheid momenteel rondloopt. Aan haar acht miljoen volgers legt Romee uit waarom ze rust houdt.

‘Ik heb te maken met wat gezondheidsproblemen’, schrijft ze in haar Instagram Stories. ‘Sinds acht maanden worstel ik met hoofdpijn. Eerst dacht ik dat het te maken had met slaapgebrek of een bijholteontsteking.’ Bij zo’n ontsteking, ook wel sinusitis genoemd, raken de bijholten van de neus verstopt en hoopt zich slijm op, waardoor hoofdpijn rond de ogen kan ontstaan. Maar: ‘Ik heb een MRI- en een CT-scan ondergaan en we konden niets zien, dus het is geen sinusitis.’

Ondertussen voelt Romee zich steeds slechter. ‘Deze week kwam ik op het punt dat ik mijn dagelijkse dingen niet meer kan doen’, schrijft ze. Volgens Romee kan het nu alleen nog gaan om migraine of spanningshoofdpijn. ‘Ik ben sinds twee dagen gestopt met al mijn medicatie, omdat ik zeker wil weten dat de hoofdpijn niet blijft doordat ik te veel medicijnen gebruik.’ Welke medicatie ze precies nam, is niet duidelijk.

Aan haar bed gekluisterd

In haar wanhoop vraagt Romee haar miljoenen volgers om tips, die ze in kunnen vullen in haar Story. Mensen met migraine hebben last van hevige, terugkerende aanvallen van hoofdpijn die gepaard kunnen gaan met misselijkheid en gevoeligheid voor prikkels als licht. Spanningshoofdpijn voelt meestal alsof er een knellende band om je hoofd zit.

Bij spanningshoofdpijn helpt een gezonde levensstijl in brede zin en volstaan pijnstillers. Bij migraine zijn zwaardere pijnstillers nodig en soms therapie om ermee te leren omgaan, aldus de Hersenstichting.

Het is niet de eerste keer dat Romee openhartig is over gezondheidsproblemen. Eerder vertelde het model dat ze zeven jaar lang niet ongesteld werd en de diagnose Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) kreeg. Toen ze later alsnog een eisprong kreeg en zwanger werd, vertelde Romee dat ze aan bed gekluisterd was door bekkeninstabiliteit. Met haar vriend Laurens van Leeuwen heeft ze twee dochters: Mint en June.

