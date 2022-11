Topmodel Romee Strijd voor de tweede keer moeder geworden

Strijd maakte eind mei bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje. Zij werd in december 2020 voor het eerst moeder van een dochter, die de naam Mint kreeg. Strijd is al jaren samen met Laurens van Leeuwen, de zoon van EO-coryfee Bert van Leeuwen.



Het gezinnetje heeft even de tijd genomen om van elkaar te kunnen genieten. Het meisje werd al op 11 november geboren in het ziekenhuis. Op de kiekjes is onder meer te zien hoe Mint haar kleine zusje knuffelt.