‘Topper’ Van der Boom over Jumbo-flop: ‘Daar heb je als artiest niet zoveel grip op’

Tinnituspa­tiënt Arjen Lubach gruwelt in Avondshow van aanpak gehoorscha­de: 'Heel raar’

VPRO-presentator Arjen Lubach heeft woensdagavond in zijn programma De Avondshow hard uitgehaald naar de wijze waarop er in ons land wordt omgegaan met het aanpakken van gehoorschade. De presentator, die zelf al acht jaar aan tinnitus lijdt, vindt dat clubs en kroegen meer hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het aantal Nederlanders met gehoorschade terug te dringen. ,,Vooral bij jongeren gaat het steeds vaker mis”, beklaagt Lubach zich in het tien minuten durende item.

27 oktober