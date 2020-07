Toren C-actrice Margôt Ros: ‘Mijn vader wist niet eens wanneer ik jarig was’

,,Begin 2018 liep ik tijdens een optreden in het donker tegen een stalen balk aan. Vanaf dat moment werkten mijn hersens niet meer zoals ze daarvoor deden: ik kon amper impulsen van buiten verdragen en moest letterlijk in de stilte en het donker zitten. De moeilijkheid met iets aan je hersens hebben, is dat je ze echt voor alles gebruikt. Je kan ze niet uitzetten. Alsof je met een gebroken been de hele dag moet voetballen. Alsof je met zes auto’s naast elkaar op de snelweg rijdt, en dan in één keer moet invoegen op een bospaadje. Heel lang was mijn hoofd dat paadje, maar nu is het weer een driebaansweg - en soms zelfs een zesbaans. Het goede nieuws is: er zijn volop mogelijkheden om je hersenen te trainen en nieuwe verbindingen in je hoofd aan te leggen. Maar wat kost het een energie en wat duurt het lang.