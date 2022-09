Trailer Faithfully Yours met Elise Schaap belooft een heuse nagelbijter

Faithfully Yours is niet gebaseerd op een boek, maar heeft een origineel scenario van Paul Jan Nelissen (De Bende van Oss, Van God Los) en Elisabeth Lodeizen (Hunter Street, Thuisfront). Eindelijk weer een Nederlandse thriller, beslist een van de redenen om het project te omarmen, vertelde regisseur André van Duren (Nieuwe Buren) eerder aan deze site. ,,Het is lastig te verwijzen naar andere Nederlandse films, maar wat een beetje in de buurt komt, is Instinct uit 2019 van Halina Reijn. Al schuurde die meer tegen de artfilm aan. Faithfully Yours is voor een grotere publieksgroep. Misschien komt het dichter in de buurt van Loft (2010).”