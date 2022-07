Travis Scott onderbreekt concert nadat fans in metalen stellage klimmen

Rob Kemps neemt eenmalig seizoen Ik Hou Van Holland over

Linda de Mol slaat het nieuwe seizoen van haar langlopende tv-hit Ik Hou Van Holland over. De presentatrice, die in januari al haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neerlegde na onthullingen over The Voice of Holland, wordt vervangen door Rob Kemps, heeft Talpa dinsdag bekendgemaakt.

5 juli