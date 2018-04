Trend: terug naar toen voor het hele gezin

Vriend van hoogzwangere Khloé Kardashian uitgejouwd na nieuws over affaire

5:55 De affaire die Tristan Thompson vermoedelijk heeft gehad met een barvrouw uit een stripclub in New York, terwijl zijn vriendin Khloé Kardashian hoogzwanger thuis was, is niet goed gevallen bij de fans van zijn basketbalteam Cleveland Cavaliers. Thompson werd woensdagnacht uitgejouwd door het publiek toen hij tijdens een reclamebreak door zijn coach in het veld werd gebracht.