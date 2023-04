Trijntje en Tjeerd Oosterhuis: ‘Ondanks verdriet is hart vervuld met liefde’

Trijntje en Tjeerd Oosterhuis zijn dankbaar voor de inspiratie en liefde die zij van hun vader, Huub Oosterhuis, hebben meegekregen. Dat stellen zij in een korte reactie op zijn overlijden. ,,Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen”, zeggen Trijntje en Tjeerd.

Huub Oosterhuis overleed zondag op 89-jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed, meldt zijn familie maandag. Hij was een groot vernieuwer van de oude Bijbelse geloofstraditie die hij in honderden liederen en andere teksten tot leven wekte. Zijn liederen worden in vele kerken wekelijks gezongen, in Nederland en Vlaanderen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Daarnaast initieerde Oosterhuis verschillende culturele centra in Amsterdam: de Populier - waaruit later de Balie voortkwam, de Rode Hoed en De Nieuwe Liefde. In 1998 ontving hij de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam, in 2002 een Eredoctoraat aan de VU, en in 2014 de prestigieuze Duitse Predigtpreis.

