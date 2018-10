Trijntje ontroert met Borsato-cover in Beste Zangers

Echter, de meest gedenkwaardige optredens zaten meer in de hoek van de popmuziek. Fiselier was diep ontroerd door Trijntje Oosterhuis' vertolking van het Marco Borsato-lied Zeg Me Wie Je Ziet. Tranen vloeiden ook rijkelijk tijdens Alain Clarke's interpretatie van Michael Jacksons Will You Be There. Kijkers reageerden al even geëmotioneerd op de verschillende social media-platforms.