Trotse Katja showt babykamer en Rachel zoekt de rust op

VIDEO Mell blaast jury We Want More omver: Beste dat Volendam geprodu­ceerd heeft

10:41 Volendam is niet alleen het dorp van de paling, maar ook van de muzikanten. Dat bewees de band Mell & Vintage Future gisteravond nog maar eens in de halve finale van We Want More. De groep, bestaande uit muziekveteranen Ton Dijkman en Nico Brandsen en de jonge lead-zangeres Melanie Jonk, oogstte veel lof met hun optreden. ,,Ik vind dit het beste wat Volendam ooit geproduceerd heeft.”