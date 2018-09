Trotse Monique brengt ode aan André: Je bent beter dan ooit

De blondine, die op Instagram haar verhaal doet, wist hoe zenuwachtig André was. Zo schrijft ze dat hij onder meer onzeker was over zijn stem en over de mening van het publiek. Maar die spanningen waren volkomen onterecht, vindt Monique. ,,Lieve schat, je was jezelf en dat houdt in dat het goed, zuiver en krachtig was. Je hebt jezelf weer neergezet, samen met je band!" schrijft ze trots.



De relatie van André en Monique kwam in april aan een eind, omdat het drukke leven van de zanger niet gecombineerd kon worden met zijn gezin. De twee kwamen uiteindelijk weer bij elkaar. Ook dat is volgens Monique een reden dat zijn gloednieuwe album Anders een succes is. ,,Mede door de korte breuk die wij hadden, maar ook die je moest nemen van je werk, zijn er hele rakende krachtige nummers uitgekomen. Godzijdank is die tijd voorbij en is alles ANDERS!"



Volgers van Monique spreken hun bewondering uit voor het koppel. 'Wat ben jij een goede steun voor André' en 'Mooie woorden! Jullie zijn prachtig en supersterk samen!'