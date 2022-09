Trouw tot het einde: Elizabeths corgi's en paard ook bij uitvaartplechtigheid

‘Ons’ Metropole Orkest helpt Robbie Williams geschiede­nis schrijven: record Elvis aan gort

Robbie Williams en ‘ons’ Metropole Orkest zijn in Nederland én Engeland op 1 binnengekomen in de albumlijst met hun samenwerkingsplaat. Die werd in Engeland de eerste dagen na verschijning meer verkocht dan de rest van de top 10 bij elkaar. Robbie schrijft meteen geschiedenis: hij gaat Elvis voorbij en is de succesvolste soloartiest aller tijden in de Britse chart.

16 september