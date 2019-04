Trucker Henk op zoek naar een serieuze vlam: ‘Het speelkwartier is voorbij’

Na het succes van de eerste reeks Trucker Zoekt Vlam op deze website kon een tweede seizoen niet uitblijven. Presentatrice Gwen van Poorten helpt opnieuw vrachtwagenchauffeurs op zoek naar de liefde. Deze week staat de 47-jarige Henk uit Boxtel centraal, een bergingsspecialist die drie jaar geleden is gescheiden.

Zijn dochter Deveney (19) zag een oproepje voor Trucker Zoekt Vlam voorbijkomen en wist meteen: dit is dé kans om haar vader aan een leuke vrouw te helpen. ,,Ik dacht: ach, je leeft maar één keer”, vertelt Henk. In de aflevering die vanaf vandaag op de site te zien is, krijgt Deveney tranen in haar ogen als ze uitlegt waarom ze haar vader zo graag weer verliefd ziet. ,,Hij verdient het gewoon... de scheiding was niet makkelijk.”

Volledig scherm Trucker Henk zoekt 'n vlam © Marco De Swart

Reddende engel

Als ‘reddende engel’ van de snelweg is Henk niet veel thuis: van maandag tot en met vrijdag zit hij op de weg. Maar om nu te zeggen dat de trucker daarom in de weekenden het liefst bankhangt, nou nee. Volgens zijn zus in Henk een ‘feestnummer’, Henk zelf houdt het op een gezelligheidsdier. Lekker op stap, een terrasje pakken. Hij houdt ook van zingen, van een foxtrotje tot rock ’n roll en polonaise. In zijn vrachtwagen, maar ook met een microfoon op het podium bij op een bruiloft of braderie. Wat hij zoekt? Een leuke, spontane vrouw met humor.

Henk hoopt dat het lukt. In de afgelopen jaren waarin hij single was, kwam het niet tot een echte verliefdheid. Maar hij heeft behoefte aan een serieuze relatie. ,,Het speelkwartier is voorbij.”

In deze reeks van Trucker Zoekt Vlam staat elke week een trucker centraal. Op maandag (dit keer op dinsdag in verband met Pasen, red.) bezoekt Gwen van Poorten de kandidaat in kwestie en leren we hem beter kennen. Op woensdag zien we hoe de speeddates tussen de trucker en de potentiële geliefden verlopen. Elke vrijdag is te zien hoe de langere dates gaan én is de grote kentekenceremonie, waarin de trucker de kentekenplaat kiest met de naam van de vrouw met wie hij verder wil. En, niet onbelangrijk, wil zij ook met hem verder?

Na de kennismaking met Henk vandaag, stuurt Gwen morgen vier vrouwen - Nancy (44), Mendy (41), Astrid (53) en Isabel (46) - langs bij de ‘toch wel zenuwachtige’ trucker voor hun speeddates. Zal de ware ertussen zitten?

