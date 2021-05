Tussen wat chocola en de vrouw verkleed als een aardbei verscheen opeens Simone

Love Boat-kapitein Gavin MacLeod (90) overleden

29 mei De Amerikaanse acteur Gavin MacLeod, onder meer bekend van de tv-serie The Love Boat, is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Palm Desert, Californië. Dat heeft zijn neef laten weten aan entertainmentsite TMZ. MacLeid werd vooral beroemd als kapitein Stubing in de populaire serie The Love Boat.