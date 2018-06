Tv-chef Anthony Bourdain (61) overleden

updateDe wereldberoemde Amerikaanse chefkok en tv-persoonlijkheid Anthony Bourdain (61), in Nederland bekend geworden door culinaire programma's als Parts Unknown bij 24Kitchen, is vandaag dood aangetroffen in een hotelkamer. Volgens zijn werkgever CNN heeft Bourdain zich zeer waarschijnlijk zelf van het leven beroofd.

,,Met buitengewone droefheid bevestigen we het overlijden van onze vriend en collega Anthony Bourdain'', staat in een officiële verklaring van CNN. Het levenloze lichaam van Bourdain zou zijn ontdekt door een Franse vriend, Eric Ripert: mede-eigenaar van Bernadin dat één van de beroemdste restaurants in de Verenigde Staten is.

Volgens CNN was Bourdain, die in Frankrijk was voor een nieuwe aflevering van Parts Unknown, een markant man. ,,Hij hield van avontuur, het maken van nieuwe vrienden, lekker eten en drinken en kon fantastische verhalen vertellen. Hij heeft ons vermaakt met zijn talenten en we zullen hem vreselijk missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.''

Ruige levensstijl

Bourdain (61) maakte programma's als No Reservations, die ook in Nederland te zien waren op Discovery Channel, en Parts Unknown voor CNN. In 2000 schreef hij de bestseller Kitchen Confidential, waarin hij de donkere kanten van het restaurantwezen belichtte en daarnaast een inkijkje gaf in zijn ruige levensstijl. Het boek betekende zijn doorbraak.

Bourdain, die erom bekend stond dat hij geen blad voor de mond nam, werd in 1956 geboren in New York. Hij werkte daar als chef in verschillende restaurants, voordat zijn carrière in de media van de grond kwam. Hij was bezig aan het elfde seizoen van Parts Unknown: een show die de afgelopen jaren maar liefst vijf Emmy's won.

Kookzender 24Kitchen, dat Bourdains programma's uitzendt, heeft een bericht op de site gezet. 'Met grote droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van de beroemde tv-kok Anthony Bourdain. Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren' luidt het statement van de zender. Op Instagram schrijft de zender bij een zwartwitfoto van Bourdain de tekst We zijn geschrokken en geraakt door het overlijden van @anthonybourdain #Rustzacht.

Gisteren werd bekend dat 24Kitchen de documentaire van Anthony Bourdain over voedselverspilling op 1 juli gaat uitzenden. Vooralsnog zijn er volgens woordvoerder Chiel Troost geen plannen om de programmering om te gooien.

Inmiddels stromen de condoleances binnen. Zo reageerde de Britse tv-kok en zakenman Jamie Oliver 'in shock'. ,,Het gat dat hij achterlaat, is bijna niet te vullen. Rust in vrede.''

Zit jij in de knoop met jezelf of heb je vragen over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.

I have to say I’m in total shock to hear that the amazing @anthonybourdain has just died 💔 he really broke the mould, pushed the The culinary conversation and was the most brilliant writer....he leaves chefs and fans around the world with a massive foodie hole that simply can’t be replaced.....rest in peace chef 👨‍🍳 🙏 thoughts and love to all his family and close friends xxxxxxxxxxx Een foto die is geplaatst door null (@jamieoliver) op 8 Jun 2018 om 5:06 PDT

R.I.P. Anthony Bourdain De enige culinaire tv-held die het echt begreep. Hij is niet meer. Ik ben intens verdrietig🙏 Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 8 Jun 2018 om 5:18 PDT

Volledig scherm © Brent N. Clarke/Invision/AP

Volledig scherm © Richard Shotwell/Invision/AP