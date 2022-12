Tv-kijker moet morgen kiezen tussen kijkcijferknallers: Oranje of The Masked Singer

The Masked Singer trekt op vrijdagavond steevast boven de 1 miljoen kijkers. Vorige week stemden er zelfs twee miljoen mensen af op de show, waarin onherkenbare BN'ers optreden en een panel moet raden wie er in het pak verscholen zit. Naar de achtste finale tussen Nederland en de VS op het WK in Qatar keken zaterdagavond bijna 4,8 miljoen mensen. De wedstrijd werd minder goed bekeken dan de achtste finales tijdens eerdere WK’s. De best bekeken voetbalwedstrijd van Oranje in de afgelopen kwart eeuw was de halve finale tussen Nederland en Argentinië in 2014. Op 9 juli van dat jaar keken hier ruim 9 miljoen Nederlanders naar.