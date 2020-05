Tv-show toont verborgen pracht in het iconische Paleis op de Dam

Aan het begin van de coronacrisis stonden ze in elke krant en op elke nieuwssite: foto’s van een verlaten Dam, met een al even verlaten ogend paleis op de achtergrond. ,,Het paleis ziet er al vaak gesloten uit, maar op die beelden leek het helemaal een ­geïsoleerd bouwwerk”, verzucht Alice Taatgen.



Zij en de rest van de ­organisatie van het monument willen daarom maar wat graag laten weten dat bezoekers weer welkom zijn. Toen ze Jan Slagter in april op tv door een verlaten Keukenhof zagen dwalen, kwamen ze op het idee om een gelijksoortige uitzending te maken over het paleis. Omroep MAX was meteen van de partij. ,,We hopen dat we met deze uitzending veel Nederlanders kunnen enthousiasmeren om hier eens langs te komen”, zegt Taatgen.



Vorig jaar, voordat de coronacrisis uitbrak, verwelkomde het Paleis een recordaantal van 315.000 bezoekers, waarvan driekwart uit het buitenland kwam. Taatgen vindt dat zonde. ,,Het is zo’n belangrijke plek. Zo’n vier maanden per jaar is het in gebruik voor officiële evenementen zoals prijsuitreikingen, staatsbezoeken en andere ontvangsten. Ook de abdicatie van koningin Beatrix in 2013 vond hier plaats.”