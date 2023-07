Tv-ster die Britse beroemdheden aanpakt nu zelf beschuldigd van jarenlang wangedrag

Journalist Dan Wootton (40), een prominent verslaggever in Engeland die vaak beroemdheden de maat neemt, wordt nu zelf beschuldigd van wangedrag. Hij zou collega’s onder een valse naam tienduizenden euro’s hebben geboden voor seksuele video’s. De bedrijven achter The Sun en Daily Mail onderzoeken de aantijgingen.

De Nieuw-Zeelandse Wootton is al jaren een van de bekendste journalisten van Engeland, met name sinds hij chef was bij tabloid The Sun. Tegenwoordig is hij columnist bij Daily Mail en ageert hij als gezicht van de conservatieve zender GB News tegen de woke-cultuur. Hij pakte onlangs nog uit met het nieuws rond Phil Schofield, de presentator van de Britse Koffietijd die loog over een affaire.

Nu is Wootton, drie keer verkozen tot showbizzjournalist van het jaar, zelf in het nieuws. Hij zou tussen 2008 en 2018 talloze mannen hebben benaderd, terwijl hij zich voordeed als ‘showbizzagent’ onder de nepnaam Martin Branning. Hij bood geldbedragen tot 30.000 pond (ruim 34.000 euro) voor foto’s en video’s waarop ze seksuele handelingen zouden verrichten, meldt de krant Byline Times na drie jaar onderzoek.

Een ex-vriend van Wootton stelde onlangs al dat hij e-mails van ‘Branning’ op de computer van de journalist had gevonden. Wootton zou tegenover een oud-collega hebben bevestigd dat hij achter het alias zit, aldus Byline Times, dat meerdere vermeende slachtoffers opvoert. The Guardian sprak de afgelopen jaren zeven mensen die door ‘Branning’ zeggen te zijn benaderd. De berichten waren naar verluidt persoonlijk toegespitst op ontvangers, meestal heteromannen.

Het moederbedrijf van The Sun, Rupert Murdochs News UK, heeft volgens The Guardian externe advocaten ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Het bedrijf noemde de beschuldigingen tegenover het personeel ‘zeer serieus’. Ook het bedrijf achter Daily Mail zegt de aantijgingen onder de loep te zullen nemen. Wootton blijft ondertussen gewoon te zien bij GB News, waar hij woensdag in een zes minuten lange verklaring op het nieuws reageerde.

‘Ervan geleerd’

Hij ontkende iets strafbaars te hebben gedaan, maar zei in het verleden wel ‘foutieve inschattingen’ te hebben gemaakt. ,,Wie heeft er geen spijt van dingen? Moet ik daar jaren later voor gecanceld worden, of accepteer je dat ik ervan heb geleerd en ben veranderd?’’ zei hij. Wootton sprak niet over het gebruik van een valse naam.

Volgens de presentator is er sprake van een ‘heksenjacht’ van mensen die een appeltje met hem te schillen hebben en die zijn zender uit de lucht willen krijgen, omdat die de ‘grootste bedreiging in decennia’ zou zijn voor de gevestigde orde.

‘Wootton pestte me’

De politie bekijkt momenteel of er sprake is van strafbare feiten, aldus een woordvoerder tegen BBC News. De zaak gaat ook al dagen rond op sociale media, waar een tweet van zangeres Lily Allen meer dan 100.000 likes kreeg. Zij vindt dat Wootton haar als journalist altijd heeft ‘gepest’, zoals collega’s als Peaches Geldof, Amy Winehouse en Caroline Flack ook door de pers zijn gepest. Alle drie de vrouwen zijn jong overleden.

Het is het derde mediaschandaal in korte tijd in Engeland, na het nieuws over Phil Schofield en BBC-boegbeeld Huw Edwards. Die laatste zou onder meer tienduizenden ponden hebben betaald voor expliciete beelden van een minderjarige.

