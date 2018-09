Twan Huys haalt voorpagina Washington Post met Stormy Daniels

Huys is ontzettend blij met de aandacht vanuit de Amerikaanse krant. ,,Het is nog fijner dat dit gebeurt in de eerste week van RTL Late Night met Twan Huys. Een enorme opsteker voor de redactie van het programma", zo laat hij weten. De presentator noemt het een enorme eer om de voorpagina van zo'n grote kant te bereiken.



De Washington Post zoomt in het artikel uitgebreid in op de uitspraken die Daniels heeft gedaan naar aanleiding van haar nachtelijke avontuurtje met Donald Trump. Dat nieuws werd in januari onthuld door de Amerikaanse krant The New York Times. Ook bleek dat de oud-pornoactrice 130.000 dollar kreeg om te zwijgen.



De RTLLate Night-uitzending met de veelbesproken Daniels trok donderdag 568.000 kijkers. De drie dagen daarvoor keken gemiddeld 478.000 mensen naar het opgefriste RTL4-praatprogramma.