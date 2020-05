Twee nieuwe seizoenen Modern Family aan Netflix toegevoegd

Jonge rapper KJ Balla doodgescho­ten in New York

7:30 De jonge rapper KJ Balla, die in een recente video nog gerapt had dat hij ‘niet op straat kon sterven’ is in New York doodgeschoten. Vanuit een voertuig werd het vuur geopend. De rapper kwam om het leven, een andere man raakte gewond, zo meldt de politie.