Twee overvallers Mark Gillis krijgen vijf jaar celstraf

update Voormalig compagnon: Rachel Hazes kreeg 25.000 euro contant om Klaas Otto op loonlijst te zetten

Rachel Hazes zou 25.000 euro contant in een envelop hebben ontvangen in 2016 om iemand ‘met een niet zo zuiver verleden’ op de loonlijst van haar bedrijf te zetten. Dat zei Marieke van Beek dinsdag bij een getuigenverhoor in Arnhem over een huurgeschil tussen de twee voormalige vriendinnen en zakenpartners.