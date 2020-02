Twee youtubers verstoren uitzending van De Wereld Draait Door

poll Wint Emma of Sophia The Voice of krijgen we toch nog een verrassing?

17:38 Morgenavond is de grote finale van The Voice of Holland. Na een turbulent seizoen – met ruzies tussen de coaches, discussies over uitslagen en gesprekken over randzaken – zijn er vier kandidaten over. Favorieten Sophia Kruihof (Team Anouk) en Emma Boertien (Team Waylon) en outsiders Stef Classens (Team Waylon) en Daphne van Ditshuizen (Team Ali B).