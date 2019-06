Tweede kindje Johnny en Anouk komt ‘ergens in december’

De zoon van mediamagnaat John de Mol maakte 12 juni bekend dat hij voor de tweede keer papa zou worden. ‘Kiki kan niet wachten ...... en wij natuurlijk ook niet’, schreef de presentator toen op Instagram. Hij liet echter achterwege hoeveel weken zijn vrouw Anouk al zwanger was en vermeldde dus ook niet de uitgerekende datum.



Vandaag geeft Johnny daar wel duidelijkheid over: Anouk (37) is ‘ergens in december’ uitgerekend, zo vertelt hij aan verslaggevers van RTL Boulevard, die hem opzochten tijdens de voorbereidingen van zijn theatershow. Ook vertelde De Mol het babynieuws niet van de daken te willen schreeuwen. Het koppel vindt het namelijk speciaal dat ‘het weer is gelukt’.



Johnny de Mol en Anouk van Schie leerden elkaar in 2016 kennen. De twee zijn vorig jaar april de trotse ouders geworden van zoontje Johnny. Anouk had al een kind uit een eerder huwelijk: dochter Kiki. In oktober gaven de tortelduifjes elkaar het jawoord op een ultrageheime droomlocatie in de Algarve in Portugal.