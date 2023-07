Tweede klacht over wangedrag van BBC-presentator

UpdateEen tweede jongere is naar voren gekomen met klachten over de BBC-presentator die beschuldigd is van seksueel wangedrag. Deze persoon zegt tegen de BBC bedreigende en intimiderende berichten te hebben gekregen van de man, wiens identiteit nog altijd onbekend is.

Afgelopen weekend onthulde de tabloid The Sun dat een bekende mannelijke presentator van de BBC geld zou hebben betaald aan een destijds minderjarige persoon voor expliciete beelden. The Sun baseert zich op informatie van de moeder van het vermeende slachtoffer. Haar kind zou later zelf ook naar buiten zijn getreden en is juist kritisch over de berichtgeving.

De tweede persoon die nu aan de bel trekt bij de BBC is begin 20 en leerde de presentator kennen via een datingapp. De persoon zou onder druk zijn gezet om hem te ontmoeten, maar dat is er nooit van gekomen. De persoon beweert dat de presentator met angstaanjagende berichten kwam, omdat hij bang was dat zijn identiteit bekend zou worden. Het vermeende slachtoffer zegt nog altijd bang te zijn voor de man. De BBC heeft de berichten gezien en kon vaststellen dat het telefoonnummer inderdaad van de presentator was.

De omroep heeft de presentator persoonlijk en via zijn advocaat benaderd voor een reactie op de nieuwste beschuldiging, maar heeft nog geen antwoord gekregen.

Onderzoek

Dinsdag werd bekend dat de BBC het onderzoek naar de presentator die wordt beschuldigd van seksueel wangedrag voorlopig opschort. Dat doet de omroep op verzoek van de politie. De BBC benadrukt de zaak erg serieus te nemen en publiceerde een overzicht van hoe het de melding over de mogelijke misbruikzaak heeft behandeld. Daarin staat dat het niet lukte contact te krijgen met het familielid dat de eerste klacht had ingediend.

De kwestie zou pas afgelopen donderdag voor het eerst zijn besproken met de presentator. De betreffende mediapersoonlijkheid staat inmiddels op non-actief. BBC-topman Tim Davie zei dinsdag dat hij persoonlijk geen contact heeft gehad met de beschuldigde presentator.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: