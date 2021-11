Tweede seizoen All Stars & Zonen gaat door, opnames eind 2022

Het is de bedoeling dat de volledige cast van de eerste reeks terugkeert. De eerste reeks All Stars & Zonen trok, met terugkijken, per aflevering zo’n 1 miljoen kijkers.

All Stars & Zonen vertelt hoe het tegenwoordig gaat met de personages uit de film en oude series All Stars uit de jaren negentig en hun kinderen. De succesfilm All Stars uit 1997 verhaalde over een groep mannelijke dertigers die in hun vrije tijd samen voetbalden. Deze mannen zijn inmiddels in de vijftig en hebben de voetbalfakkel overgedragen aan hun zoons. De voetballers van toen zijn nu barman bij de club of penningmeester.