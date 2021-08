Tweede seizoen Tiger King komt er ‘binnenkort’ aan

Terugkeer Denkend aan Holland goed voor 1,5 miljoen kijkers

8:29 Het gloednieuwe seizoen van Denkend aan Holland is gisteravond direct van start gegaan met maar liefst 1.470.000 kijkers. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. In het NPO-programma varen André van Duin en Janny van der Heijden door Nederland om de mooiste plekjes te laten zien. ‘Dan kijk je naar #DenkendAanHolland van Omroep MAX en dan is het net alsof de wereld weer even een beetje normaal is. Wat een heerlijke televisie’, schrijft een Twitterende kijker.