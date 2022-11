Tweede seizoen van The Tribute - battle of the bands bij SBS 6, concert in Ziggo Dome

In de show treden elf tributebands op: bands die proberen om de hits van hun favoriete artiest tot in perfectie na te spelen. Allemaal met als doel meedoen aan het concert in de Ziggo Dome. De competitie start met elf bands: The Neil Diamond Project (Neil Diamond), U2two (U2), Diva Turner (Tina Turner), Californicated (The Red Hot Chili Peppers), MJ History (Michael Jackson), Earth Wind and Fires (Earth Wind & Fire), Dubbel D (De Dijk), Born to Follow (Bon Jovi), Skunk Doe Maar Tributeband (Doe Maar), Bouke and the Elvis Matters Band (Elvis) en St★rman NL - The Dutch David Bowie Tribute (David Bowie).



De optredens worden dit seizoen weer beoordeeld door een vakjury, wederom bestaande uit Cesar Zuiderwijk - drummer van de Golden Earring -, Angela Groothuizen en Spike, gitarist en zanger van Di-Rect. De presentatie blijft ook in handen van Gerard Ekdom. Afgelopen februari zagen 668.000 kijkers de finale van het eerste seizoen.