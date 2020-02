Tweede seizoen voor Bureau Burgwallen

De presentator is blij met het nieuwe decor. ,,Eindhoven is de vijfde grootste stad van Nederland, maar er is pas heel laat door de politiek gezien dat het zo'n grote stad is." Daardoor kampt de stad met veel drugsproblematiek. ,,Ik denk dat het een stad is waar we een heel interessant programma kunnen maken."



De opnames gaan komend weekend van start zodat ook de carnavalsdrukte aan bod komt. ,,Ik ben makkelijk te herkennen aan het feit dat ik als enige niet verkleed ben, maar er 'gewoon' uitzie. Tijdens carnaval is er vast genoeg te doen voor de politie. Ik ben benieuwd.”