Tweeling voor Harry Potter-actrice en zoon Hugh Hefner

‘Mijn hart is twee keer zo groot geworden dit weekend toen wij onze dochters verwelkomden’, aldus de actrice, die vooral bekend is van haar rol als Pansy Parkinson in de tovenaarsfilmreeks. De meisjes heten Marigold Adele en Blossom Pearl. Hefner, de jongste zoon van Playboy-oprichter Hef, schrijft in zijn post: ‘Hoe gezegend zijn wij met deze nieuwe levens? En hoe gelukkig zijn we dat we zoveel liefde mogen ontvangen’.