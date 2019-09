Twintig jaar na Big Brother: Sabine had het niet willen missen

In 2001 verhuisde Sabine naar Amsterdam. ,,Daar werd ik weer mezelf. Vrolijk, zelfverzekerd. Deze stad bracht en brengt nog steeds zoveel positiviteit'', stelt Sabine, die sinds vorig jaar haar eigen onderneming heeft opgezet. Namens Let Us Rent zoekt, bemiddelt en onderhandelt zij voor woningen voor expats. ,,Ik ben de beste en snelst schakelende housing agent'', grijnst ze. ,,Mijn fee is lager dan gemiddeld. Ik heb geen personeel en ben hyper flexibel, want ik heb geen gezin thuis.''



Of ze verliefd is? ,,Altijd'', glimlacht ze. ,,Een soort continue state of mind. Kan 't iedereen aanraden. Geef je over aan de liefde, of dat nu voor even of wat langer is. Natuurlijk mis ik soms een echte soulmate, maar andersom zie ik een hoop scheidingen om me heen en waan ik me als single zonder kids dan bevoorrecht. Mijn tijd komt nog wel, laat mij nog maar even.''