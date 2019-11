Twintig jaar Top 2000: boek vol muzikale mijlpalen en warme herinneringen

Bij de presentatoren was weinig enthousiasme voor het plan dat in 1998 in een Hilversums café aan hen werd voorgelegd. Muziekcoördinator Ron Stoeltie kan zich de stilte die volgde nog altijd herinneren.,,Ik dacht: hebben ze het niet begrepen? Er was nul enthousiasme. Radio in de nacht, wie gaat daar nou naar luisteren? NPO Radio 2 is toch geen Sky Radio? Zo'n stom idee hadden ze nog nooit gehoord. We hebben de vergadering daarna keurig beëindigd en dachten: misschien wordt 't 'm niet", aldus Stoeltie.