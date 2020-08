Twitterrecord voor bekendmaking overlijden acteur Boseman

Disney stelt derde King's Man-film maanden uit

28 augustus Disney heeft de release van het derde deel in de reeks King's Man-films verplaatst naar 2021. De film zou eigenlijk half september uitkomen, maar staat nu op de lijst voor eind februari. Dat meldt The Hollywood Reporter. Disney heeft besloten tot deze zet omdat de bioscopen in veel Amerikaanse steden nog dicht zijn vanwege de coronacrisis.