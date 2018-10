Tygo Gernandt krijgt rol in The Last Kingdom

Tygo Gernandt heeft een rol te pakken in het derde seizoen van de Netflix-serie The Last Kingdom . Hij gaat de rol spelen van Jackdaw, een eenling die toetreedt tot het leger van de gevaarlijke ziener Skade.

De acteur onthulde dat zelf via Twitter. ‘Ik mag het bekendmaken! Ik speel mee in het derde seizoen van The Last Kingdom yess!’, schrijft hij.

The Last Kingdom werd in eerste instantie gemaakt door de BBC. Voor de komende reeks heeft Netflix de productie op zich genomen. In het eerste seizoen van de dramaserie had Rutger Hauer een klein rolletje als King Ravn, een ex-soldaat en voormalig Viking-vorst.

De serie is een bewerking van de boekenreeks The Saxon Stories van auteur Bernard Cornwell. Het is een episch verhaal over het ontstaan van een natie dat zich afspeelt in het jaar 872.

Het nieuwe seizoen wordt op 19 november online gezet.