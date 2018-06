Uitslaande brand legt woning Jan Jaap van der Wal in de as

Volgens het Noordhollands Dagblad begon de brand rond 1.15 uur vannacht aan de achterzijde van het pand aan de Hoogedijk. Meerdere brandweerposten uit de directe omgeving bestreden de vuurzee. Rond 3.00 uur werd het sein brandmeester gegeven. Daarna mocht Van der Wal met brandweermannen even terug naar zijn woning, vermoedelijk om nog wat spullen te pakken. Aan de woning is veel waterschade ontstaan. Onduidelijk is of de woning nog bewoonbaar zal zijn.

Jan Jaap van der Wal is sinds september 2010 getrouwd met actrice Eva Duijvestein (41). In april 2017 werd hun zoon geboren. De cabaretier is voor zijn werk regelmatig in België. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand is ontstaan. Van der Wal was niet voor commentaar bereikbaar.