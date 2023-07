Uitzending gemist? Geen probleem! Deze series moet je zien in de zomervakantie

Succession (HBO Max)

Houden vrienden maar niet op over deze ‘krankzinnig goede’ serie? Ze hebben gelijk! Toch maar eens kijken dus naar deze Shakespeariaanse opvolgingsstrijd om het imperium van een mediamagnaat.

Beef (Netflix)

Vlijmscherp geschreven tragikomedie over een verkeersincident dat uitmondt in een slepende vete waarbij mensen elkaar naar het leven staan. Spannend, grappig én een raak portret van de huidige korte-lontjesmaatschappij.

Dead Ringers (Amazon Prime)

Oscarwinnares Rachel Weisz (The Constant Gardener) schittert in een dubbelrol als een gynaecologentweeling die op het dubieuze af lustig experimenteert in een zelf opgericht geboortecentrum. Gebaseerd op de gelijknamige, macabere film van David Cronenberg uit 1988.

Workin’ Moms (Netflix)

Australische komedieserie over Kate en haar vriendinnen die wanhopig zoeken naar een enigszins bevredigend bestaan naast hun prille moederschap. Uit het leven gegrepen, maar gelukkig ook moddervet aangezet en dus prettig relativerend.

Love on the Spectrum (Netflix)

Het wemelt van de datingprogramma’s maar Netflix heeft verreweg de mooiste in huis. We zien hoe naar liefde hunkerende jongvolwassenen in het autismespectrum stoeien met hun sociale vaardigheden, maar het wordt nooit ‘apies kijken’. Zakdoeken bij de hand.

Black Mirror (Netflix)

Wat als je een virtuele kloon van je overleden partner kunt bestellen? En is het ethisch verantwoord mensen grof geld te bieden als ze meedoen aan door de overheid gestuurde experimenten, zoals het inleveren van je privacy? Sciencefiction en toch akelig dichtbij. Elke aflevering: één afgerond verhaal.

The Bear (Disney+)

In deze ondergewaardeerde serie neemt een perfectionistische chef-kok het groezelige restaurantje van zijn overleden broer over. De chaos in de keuken én in zijn hoofd worden gevangen in rap gemonteerde beelden die (bewust) op je zenuwen werken. Verslavende thriller.

Fleabag (Amazon Prime)

Dit Britse pareltje is al wat jaartjes oud, maar kan niet genoeg worden aangeprezen. Phoebe Waller-Bridge (nu te zien in de nieuwe Indiana Jones) speelt een jonge vrouw die met grote moeite werk- en privésores het hoofd probeert te bieden en van de ene in de andere gênante situatie belandt. Een soort Bridget Jones, maar dan zonder suikerlaagjes.

Popster Selena Gomez en twee krasse knarren (Steve Martin en Martin Short) beginnen na een moord in hun appartementencomplex een misdaadpodcast in deze verrukkelijke komedie-reeks. Bonus: werkt óók als spannende thriller vol verrassende wendingen.

The Last Of Us (HBO Max)

Nóg een zombieverhaal? Vrees niet, The Last Of Us - gebaseerd op gelijknamige videogame - verkiest menselijk drama altijd boven horror. Aflevering 3 is mogelijk zelfs het meest ontroerende uur televisie uit de recente seriegeschiedenis.

Blader hier in onze database met series:

