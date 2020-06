Undercover-drugskoning Ferry Bouman krijgt eigen film op Netflix

Brief bordeelbe­zoek Van Gogh en Gauguin voor 210.600 euro van Van Gogh Museum

9:23 Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft sinds gisteren een gezamenlijke brief van kunstenaars Vincent van Gogh en Paul Gauguin in handen. De brief, waarin de artiesten hun wederzijdse bewondering en hun bordeelbezoeken bespreken, werd voor 210.600 euro geveild.