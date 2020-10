Undercover nu ook in boekvorm: Hugo Luijten schrijft ‘bloedstollende prequel ’

‘Undercover - Alles of niks’ is de titel van zijn onlangs verschenen boek. Het is geen navertelling van wat de kijker al voorgeschoteld werd in het eerste seizoen van Undercover of van wat er nog te zien valt in het lopende seizoen.

Luijten laat Bob Lemmens, het karakter van acteur Tom Waes, een vers avontuur beleven als infiltrant in een gokkastenimperium binnen. ‘Bloedstollende prequel van de succesreeks’ belooft de achterflap dan ook.

Kinrooi

De Limburgse grensgemeente Kinrooi vormt het decor. Die couleur locale is de geboren en getogen Limburger wel toevertrouwd. De 50-jarige auteur woont inmiddels in Antwerpen, na als docent geschiedenis jaren in Tilburg te hebben gewerkt.

Zijn roman ‘Offer voor een verloren zaak’ uit 2014 greep ook een eeuw terug in de tijd. Luijten trad in de voetsporen van een verre voorvader die als Duitse soldaat al in de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog het leven liet. De feiten en zijn verbeeldingskracht liet hij daarbij gelijk optrekken.

Baby C

In ‘Baby C’ had Luijten het al gedurfd om ook met humor de bange eerste levensjaren van zijn zoontje, behept met een stofwisselingsziekte, te beschrijven.

Daarna stortte Luijten zich vol overgave op het populaire genre van de thriller. Een moordend tempo legt hij daarbij aan de dag. Eerder dit jaar verscheen al ‘Het jaar van de slang', voorafgegaan door ‘De Brexitmoorden’ (2019) en ‘Verast’ (2018).

Stef Cools

Zijn held in die laatste drie boeken is commissaris Stef Cools, maar voor ‘Alles of Niks’ maakt Luijten uiteraard ruim baan voor Bob Lemmens, de man die zich met gevaar voor eigen leven onderdompelt in een duister milieu. Hamvraag: ‘Zal hij erin slagen de bende op te rollen voor hij ontmaskerd wordt?’

Volledig scherm Hugo Luijten, auteur van 'Undercover, Alles of Niks' © Koen Broos