Undercover van de buis gehaald: ‘Amper kijkers voor de tv-reeks’

Dat komt omdat Undercover sinds 2019 eerder al te zien was op streamingdienst Netflix, waardoor de meerderheid van de Nederlanders het programma al volledig heeft gezien. Netflix geeft namelijk aan dat Undercover één van de best bekeken series was in Nederland en België. De dubbelafleveringen die zender SBS 6 in november begon uit te zenden, hadden daardoor amper nog kijkers. Dat het programma niet meer scoorde op de gewone televisie kwam dus niet compleet als een verrassing. De laatste aflevering haalde geen 300.000 kijkers.