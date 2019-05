Underwoodsvan Nieuwe Buren

Buren, en dan vooral nieuwe buren, hebben veel mensen daar niet hun fantasie over? ,,Als je je buren ruzie ziet maken, rare pakjes ziet bestellen, of ze zijn ineens twee maanden weg. Dan denk je toch: wat zou daar aan de hand zijn? Ideaal voor een tv-serie, zeker als je het uitvergroot", zegt Anna Drijver (35).

De actrice houdt met haar vriend Benja Bruijning (35) een traditie in ere. Ook in de vierde reeks van Nieuwe Buren, vanaf vandaag op Videoland, is weer een écht koppel te zien na Thijs Römer en Katja Schuurman (seizoen 1), Fedja van Huêt en Karina Smulders (2) en Abbey Hoes en Tobias Kersloot (3), terwijl Bracha van Doesburgh en Daan Schuurmans in alle reeksen te zien zijn. ,,Het leuke was dat we mochten meedenken over de personages", stelt Drijver. ,,Dat gebeurt niet gauw. Ik word vaak gevraagd voor rollen waar mensen weinig praten over hun gevoel. Dat heb ik nu gevraagd en ik speel nu een manipulatieve spraakwaterval. Ze is slim, charmant, maakt mensen het naar hun zin, maar vertelt verhalen waarvan je denkt: is het waar of niet?"

,,Bij mij is het omgekeerd", vult Bruijning aan. ,,Ik zeg amper iets. Wat ik heb ingebracht? Een randje. Nieuwe Buren is ook suspense, schurkt tegen sensualiteit en criminaliteit."

,,Met een beetje fantasie zijn wij de Frank en Claire Underwood van Nieuwe Buren", refereert Drijver aan de hoofdrolspelers in de eerste seizoenen van de Amerikaanse serie House of Cards. ,,Maar dan zonder politiek. Wat ik daarmee wil zeggen: wat er ook gebeurt, ze blijven elkaar steunen. Heel tof."

Of ze dat herkent in haar en Benja? ,,Jazeker, maar dan natuurlijk zonder al dat gekonkel en intriges. Voor altijd bij elkaar, dat is een mooie gedachte. Dat je allebei moe bent, werk, een pasgeboren kind, maar dat je weet: we gaan niet uit elkaar. Nu zijn we moe en chagrijnig, maar straks drinken we weer een wijntje. Ja, dat door dik en dun hebben wij absoluut in het echte leven."

Vijfde project samen

Nieuwe Buren is het vijfde project dat ze samen doen na Niet zo bedoeld, Rain Man, Zwarte Tulp en De macht van meneer Miller. En er komt er nog eentje aan: Heirs of the Night, een Britse vampierenserie waarvan de uitzenddatum nog niet bekend is. ,,We zijn gewend om bij elkaar in de buurt te zijn en met elkaar te werken", stelt Bruijning. ,,Anna is een bruisende persoonlijkheid. Ik ben daar aan gewend, maar eens in de zoveel tijd zie je dan een geluidsman of lichtjongen verbaasd opkijken: wat is ze druk. Die energie."

Drijver: ,,Qua oppas is het misschien niet altijd even handig, maar we boffen met onze familie. Bij Nieuwe Buren hadden we een uitzonderlijk leuke crew. En ik moet altijd erg lachen om Benja op de set. Trouwens, buiten de set ook. Daarom hebben we ook een relatie."

Ze overhoren elkaar, praten over hun projecten en houden elkaar scherp. ,,Ik kan slecht tegen kritiek. Ik ben streng voor mezelf. Als ik iets niet goed vind, zie je dat aan mij. Ben ik aan het zoeken. Benja kan dan op de juiste manier superkritisch zijn. Even dit, of zo doen. Nou heeft hij eigenlijk kritiek op alles. Zelfs hoe ik de vaatwasser inruim."

Gezinsmanagement

Bruijning: ,,Uitruimen doe je als de beste. Erin? Helaas. Dat gaat niet efficiënt." Drijver: ,,Jij bent gewoon pietluttiger dan ik. En hé, ik heb nog meer te doen." Dat 'meer' bestond voor haar voornamelijk uit de serie Undercover die sinds twee weken op Netflix staat. Ze speelt samen met Elise Schaap en Frank Lammers. ,,Frank is een Brabantse xtc-baas. Hij speelt zo goed, een echte baas en klootzak, die gelukkig altijd iets liefs, iets teddybeer-achtigs houdt."

Ze zijn zelf ook verzot op series. Koesteren het gegeven dat je ze tegenwoordig kunt kijken wanneer je wil, al kun je je ook af en toe vergissen. ,,Laatst met Ozark. Gingen we slapen. Kijken we later af. Die week daarna zaten we er helemaal klaar voor. Geloof het of niet, na twee minuten was de aflevering afgelopen, maar dan ook echt heel de serie, haha", aldus Bruijning die nu bezig is aan De 12 van Schouwendam, de opvolger van De 12 van Oldenheim.

Ze hebben net de opnamen achter de rug van Heirs of the Night. ,,In een Game of Thrones-achtige setting. Met kostuums, vampierentanden op maat, kleurenlenzen, littekens, een jedi-cape. 'Kijk ons nou', zeiden we tegen elkaar, 'dit is onze baan'."

Qua gezinsmanagement was het af en toe passen en meten. Drijver: ,,We hadden nog een bijzonder moment. Had jij een paar draaidagen in Riga gehad. Landde je op Schiphol, waar ik toen al was en spraken we elkaar even bij de gate. Nam ik hetzelfde vliegtuig naar Riga."

,,En haalde ik Lea op bij mijn zus", vult Bruijning aan. Dochterlief is nu ruim twee jaar. Met zoveel acteersgenen lijkt haar toekomst al bijna ingevuld. ,,Actrice? Nou liever niet", zegt Drijver. ,,Als ze nu archeoloog wordt, of patholoog kan ik meekijken. Nee hoor, ze mag doen wat ze wil." Aan het einde van het jaar krijgt Lea er een broertje of zusje bij. Drijver: ,,Ik voel me heel goed, heb eigenlijk nergens last van. We zijn heel blij."

De eerste aflevering van Nieuwe Buren is ook te bekijken op de site van deze krant bij /nieuweburen

Volledig scherm Anna Drijver (met links Sarah Chronis op de bank) in een aflevering. © RTL

Volledig scherm Benja Bruijning wordt onder schot gehouden. © RTL