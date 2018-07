Unieke thuiswedstrijd voor Martin Garrix op We Are Electric

Nieuwe locatie

Het festival voor danceliefhebbers is verhuisd. Na drie edities in Eersel strijkt We Are Electric neer op historisch landgoed Velder, in de gemeente Boxtel. Op de nieuwe locatie kan het festival tot diep in de nacht doorgaan, vrijdag en zaterdag is het pas na 03.00 uur stil, zondag klinken de laatste tonen rond 01.00 uur.

Op landgoed Velder kon We Are Electric ook groeien. De festivalorganisatie is dan ook trots op de diverse line-up voor vandaag, morgen en zondag. Die is 'met zo'n 112 optredens uit binnen- en buitenland groter en diverser dan ooit'.